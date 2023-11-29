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        Polisin dur ihtarından kaçan şüphelinin hırsızlıktan arandığı ortaya çıktı

         DÜZCE´depolisindur ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 10 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Bir polis aracının kaza yaptığı takibin andından gözaltına alınan şüphelinin, hakkında hırsızlık suçundan arama kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 01:18 Güncelleme: 29.11.2023 - 01:20
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        Polisin dur ihtarından kaçan şüphelinin hırsızlıktan arandığı ortaya çıktı
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         DÜZCE´depolisindur ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 10 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Bir polis aracının kaza yaptığı takibin andından gözaltına alınan şüphelinin, hakkında hırsızlık suçundan arama kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

        Olay, gece saatlerinde D-655 Karayolunun Yığılca Işıklı Kavşağında meydana geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri 81 BD 062 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren takip sonunda Kültür Mahallesi Eski Sanayi Çarşısı içine giren aracın lastiği patladı. Lastiğin patlaması sonucu durmak zorunda kalan otomobile, bu sırada hızla gelen ekip otosu çarptı.

        Araçtan indirilen sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli Cihangir U.´nun hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Şüphelinin aracına çarpan ekip otosunda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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