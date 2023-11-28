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        Düzce'deki Topuk Yaylası'na kar yağdı

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 15:14 Güncelleme: 28.11.2023 - 15:14
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        Düzce'deki Topuk Yaylası'na kar yağdı
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        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası, kar yağışının ardından beyaza büründü.

        İlçeye 38 kilometre mesafede ve deniz seviyesinden 1280 metre yüksekte yer alan Topuk Yaylası ve Göleti'nde kar etkili oldu.

        Yayla ve göletin çevresindeki sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlar ile patika yolların sonbahardaki güzel görüntüsüne kar eşlik etti.

        İstanbul ve Ankara'ya yakınlığı nedeniyle doğaseverlerin tercih ettiği yerler arasında bulunan yayla, her mevsim adrenalin tutkunlarına çadır kampı, trekking, foto-safari gibi çeşitli aktiviteler yapma imkanı sunuyor.

        Yayla ve çevresinin karla kaplı görüntüsü havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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