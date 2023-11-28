DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Düzce ve Karabük'teki mağaralar, akarsuları, şelaleleri ve göletleriyle doğa tutkunlarının rotasını çiziyor ÖMER ÜRER/GÖKSEL CÜNEYT İĞDE/ORHAN KUZU - Mimari eseri andıran doğal oluşumlarıyla her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Düzce'deki Sarıkaya ve Fakıllı ile Karabük'teki Mencilis mağaraları, akarsu, gölet ve şelaleleriyle adrenalin tutkunlarına ve doğaseverlere hitap ediyor.

ÖMER ÜRER/GÖKSEL CÜNEYT İĞDE/ORHAN KUZU - Mimari eseri andıran doğal oluşumlarıyla her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Düzce'deki Sarıkaya ve Fakıllı ile Karabük'teki Mencilis mağaraları, akarsu, gölet ve şelaleleriyle adrenalin tutkunlarına ve doğaseverlere hitap ediyor.

Anadolu Ajansının