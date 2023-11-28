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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Düzce ve Karabük'teki mağaralar, akarsuları, şelaleleri ve göletleriyle doğa tutkunlarının rotasını çiziyor

        ÖMER ÜRER/GÖKSEL CÜNEYT İĞDE/ORHAN KUZU - Mimari eseri andıran doğal oluşumlarıyla her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Düzce'deki Sarıkaya ve Fakıllı ile Karabük'teki Mencilis mağaraları, akarsu, gölet ve şelaleleriyle adrenalin tutkunlarına ve doğaseverlere hitap ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 11:01 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:18
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        DOSYA HABER/TÜRKİYE'NİN MAĞARALARI - Düzce ve Karabük'teki mağaralar, akarsuları, şelaleleri ve göletleriyle doğa tutkunlarının rotasını çiziyor
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        ÖMER ÜRER/GÖKSEL CÜNEYT İĞDE/ORHAN KUZU - Mimari eseri andıran doğal oluşumlarıyla her yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Düzce'deki Sarıkaya ve Fakıllı ile Karabük'teki Mencilis mağaraları, akarsu, gölet ve şelaleleriyle adrenalin tutkunlarına ve doğaseverlere hitap ediyor.

        Anadolu Ajansının

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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