Gölyaka'da asfaltlama çalışmaları sürüyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, asfaltlama ve kilit parke taşı döşeme çalışmaları devem ediyor.

İlçede üstyapı çalışmaları, Yeşil ve Kültür mahallelerinin ardından Yazıpınar ile Hata mahallerinde sürdü.

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, mahallelerde devam eden asfaltlama ve kilit parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, Demircan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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