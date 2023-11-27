Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Uyuşturucu ticareti yapan Afgan uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

         DÜZCE´depolisekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan Afgan uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 21:28 Güncelleme: 27.11.2023 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuşturucu ticareti yapan Afgan uyruklu 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

         DÜZCE´depolisekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan Afgan uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

        Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Çay Mahallesinde düzenlenen operasyonda Afgan uyruklu 2 şüphelinin üzerinde 44 parça reçine esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan İsmetullah Seydi ve Hikmetullah Core emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından `Uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hamas'tan 'ateşkesin uzatılması' açıklaması
        Hamas'tan 'ateşkesin uzatılması' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Ordu’da fırtına etkili oldu, uçak pisti pas geçti
        Ordu’da fırtına etkili oldu, uçak pisti pas geçti
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yarın Meclis’te…
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yarın Meclis’te…
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        MHK'den VAR kayıtları açıklaması!
        MHK'den VAR kayıtları açıklaması!
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        Yılın dolandırıcılık davası
        Yılın dolandırıcılık davası
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend

        Benzer Haberler

        Kendisini dövenlere caddede kurşun yağdırdı
        Kendisini dövenlere caddede kurşun yağdırdı
        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı
        Düzce'de 2 kişi silahla vurularak yaralandı
        Düzce'de 2 kişi silahla vurularak yaralandı
        Düzce'de plajdaki tesis, fırtına ve dalgalarla yıkıldı
        Düzce'de plajdaki tesis, fırtına ve dalgalarla yıkıldı
        Düzce'de fırtınayla dalgalar yükselince deniz kenarındaki tesis çöktü
        Düzce'de fırtınayla dalgalar yükselince deniz kenarındaki tesis çöktü
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı