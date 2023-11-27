Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu tacirlerine yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılar Ü.H. ve Y.D'nin üzerinde ve ikametlerinde arama yaptı.
Aramalarda 6,35 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.H, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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