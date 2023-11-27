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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 13:13 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:13
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu tacirlerine yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılar Ü.H. ve Y.D'nin üzerinde ve ikametlerinde arama yaptı.

        Aramalarda 6,35 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.H, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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