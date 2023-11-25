AK Parti Düzce İl Başkanlığında, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

İl Kadın Kolları Başkanı Şulenur Kubilay Yılmaz, yaptığı açıklamada, Gazze'nin kadın ve çocuk mezarlığına döndüğünü belirtti.

Gazze'deki acıların gölgesinde açıklama yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, "Dün Bosna'da, bugün Gazze’de olduğu gibi çatışma bölgelerinde kadınlara uygulanan insanlık dışı fiziksel, cinsel saldırılar ve toplu şiddet aynı zamanda savaş suçudur. Bütün dünyanın gözleri önünde her saat 6 çocuk, 4 kadın öldürüldü. Burada ölen sadece masum kadın ve çocuklar değil, vicdanlarımızdır" ifadelerini kullandı.

AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede, 21 yıldır kararlı bir duruş sergilediklerine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık vurguladığı gibi 'kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğu' düşüncesiyle birçok adım attık. Kadının eğitim hakkı başta olmak üzere, fırsat eşitliği, iş gücü piyasasına ve karar alma mekanizmalarına katılımı hükümetlerimizin öncelikli politika alanlarındandır. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki; bu konuda asla toleransımız yok."