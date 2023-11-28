Kendisini dövenlere caddede kurşun yağdırdı (2)

ŞÜPHELİYAKALANDI

GaziantepCaddesi´nde kendisini darbeden 2 kişiyi tabanca ateş ederek yaraladıktan sonra kaçan Cemal S., Konuralp Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi´nde polis uygulaması sırasında olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, silaha da el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.