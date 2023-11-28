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        Kendisini dövenlere caddede kurşun yağdırdı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 00:18 Güncelleme: 28.11.2023 - 00:20
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        Kendisini dövenlere caddede kurşun yağdırdı (2)
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        ŞÜPHELİYAKALANDI

        GaziantepCaddesi´nde kendisini darbeden 2 kişiyi tabanca ateş ederek yaraladıktan sonra kaçan Cemal S., Konuralp Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi´nde polis uygulaması sırasında olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, silaha da el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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