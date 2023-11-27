Trabzon'da fırtına sonucu yükselen dalgalara kapılan 2 kişi kayboldu
Trabzon'da etkili olan şiddetli fırtınada tam bir facia yaşandı. Kentte deniz fenerinin bulunduğu alana giden 2 kişi, fırtına sonucu yükselen deniz suyuna kapılarak bir anda gözden kayboldu. Kaybolan kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı
Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçe sahilindeki deniz fenerinin bulunduğu alana giden 2 kişi, fırtına sonucu yükselen deniz suyuna kapılarak bir anda gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kayıp 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı.
Ekiplerce denizden yapılan arama çalışmaları, yoğun dalgalar sebebiyle güçlükle sürdürülüyor.