Düzce'de 2 kişiyi silahla vurarak yaralayan zanlı yakalandı
Düzce'de tartıştığı 2 kişiyi silahla vurarak yaraladıktan sonra kaçan zanlı polisin takibiyle yakalandı.
Düzce'de tartıştığı 2 kişiyi silahla vurarak yaraladıktan sonra kaçan zanlı polisin takibiyle yakalandı.
Polis ekipleri, Gaziantep Caddesi'nde 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı C.S'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin takibi sonucu C.S, Necmettin Erbakan Caddesi'nde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Dün akşam saatlerinde Gaziantep Caddesi yakınlarındaki bir iş yerine giden Ö.D. ve E.Ş. burada C.S'yi darbetmiş, dışarıya çıkan C.S. bir süre sonra silahla geri dönmüştü. C.S, Gaziantep Caddesi'nin girişine çağırdığı Ö.D. ve E.Ş'yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.