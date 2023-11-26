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        Düzce'de düzenlenen TOSFED Baja Kupası'nın 3. ayak yarışları tamamlandı

        Düzce'de düzenlenen 2023 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Baja Kupası'nın 3. ayağı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 26.11.2023 - 14:38
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        Düzce'de düzenlenen TOSFED Baja Kupası'nın 3. ayak yarışları tamamlandı
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        Düzce'de düzenlenen 2023 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Baja Kupası'nın 3. ayağı sona erdi.

        Düzce Otomobil Sporları ve Off-Road Kulübü tarafından "Baja Prusias"ı adı altında organize edilen yarışa 4 kategoride 22 araç, 44 sporcu katıldı.

        Yarışmacılar, bölgede etkili olan fırtına ve yoğun yağış nedeniyle 29 kilometreye düşürülen Konuralp Bey etabında doğa şartlarında en iyi süreyi alabilmek için yarıştı.

        Yarışmacıların zaman zaman zorlandığı etap sonunda genel klasmanda Derin Doğaner birinciliği, Diren Öykü ikinciliği ve Eren Alver üçüncülüğü elde etti.

        Rallinin diğer kategorilerinin sonuçları şöyle:

        Otomobil genel klasman: 1. Mehmet Tüfekçioğlu, 2. Atilla Baybara, 3. Alper Sarper

        Sınıf 2: 1. Mehmet Tüfekçioğlu, 2. İzzet Nazlıaka

        Sınıf 3: 1. Atilla Baybara, 2. Ömer Adil Sağlam, 3. Bener Baş

        Sınıf 4: 1. Alper Sarper, 2. İlyas Sönmez, 3. Aziz Görkan

        İki gün süren yarışta dereceye girmeyi başaran sporculara, Düzce Gençlik Merkezi Salonu'nda düzenlenen törenle ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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