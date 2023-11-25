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        TOSFED Baja Kupası'nın 3. ayağı Düzce'de başladı

        Düzce'de düzenlenen 2023 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Baja Kupası'nın 3. ayağı start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 13:46 Güncelleme: 25.11.2023 - 13:46
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        TOSFED Baja Kupası'nın 3. ayağı Düzce'de başladı
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        Düzce'de düzenlenen 2023 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Baja Kupası'nın 3. ayağı start aldı.

        Düzce Otomobil Sporları ve Off-Road Kulübü tarafından "Baja Prusias"ı adı altında organize edilen yarışa 44 sporcu katıldı. Yarışmacılar, 70,65 kilometrelik dar orman yollarından oluşan zorlu ve çamurlu parkurda mücadele etti.

        Etkinlik, yarın 60,75 kilometre uzunluğundaki Konuralp Bey etabıyla son bulacak.

        Öte yandan kentte etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle yarışmacıların zaman zaman zorlandığı gözlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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