Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de 112 Acil Servis ekiplerine inme eğitimi verildi

        Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, 112 Komuta Kontrol Merkezi ve saha ekiplerine yönelik "inme" eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:38 Güncelleme: 24.11.2023 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de 112 Acil Servis ekiplerine inme eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, 112 Komuta Kontrol Merkezi ve saha ekiplerine yönelik "inme" eğitimi düzenlendi.

        DÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda Nöroloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yabalak tarafından verilen eğitimde, akut iskemik inmenin erken dönemde tedavi edilebilen bir hastalık olduğu anlatıldı.

        Eğitimde inmenin nasıl tanınacağı, akut inme şüphesi durumunda izlenmesi gereken tedavi ve hastanın inme merkezine transfer algoritmasından bahsedildi.

        Daha sonra katılımcılara inme hastalığına müdahale ve tedavi yöntemlerini anlatan broşürler dağıtıldı.

        DÜ Hastanesi Başhekimi ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Ali Kayıkçı da İnme Merkezi’nin önemine değinerek, merkezin açılış süreci hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Cani koca kucağında bebeğiyle gözaltına alındı!
        Cani koca kucağında bebeğiyle gözaltına alındı!
        Bir "sahte dekont" tuzağı daha!
        Bir "sahte dekont" tuzağı daha!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Ünlüler, 'Öğretmenler Günü'nü kutladı
        Ünlüler, 'Öğretmenler Günü'nü kutladı
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Icardi satılık değil!
        Icardi satılık değil!
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Düzce Valisi Aslan ve Belediye Başkanı Özlü'den Öğretmenler Günü mesajı
        Düzce Valisi Aslan ve Belediye Başkanı Özlü'den Öğretmenler Günü mesajı
        "Gönül gözüyle" gören Sabri öğretmen emekliliğine rağmen öğrencilerinden ko...
        "Gönül gözüyle" gören Sabri öğretmen emekliliğine rağmen öğrencilerinden ko...
        Düzce Ticaret Borsası
        Düzce Ticaret Borsası
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oldu
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oldu
        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı; kaza anı kamerada
        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı; kaza anı kamerada
        AK Parti'li Keşir'den "23 Kasım Düzce Depremi" mesajı
        AK Parti'li Keşir'den "23 Kasım Düzce Depremi" mesajı