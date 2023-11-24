Düzce'de 112 Acil Servis ekiplerine inme eğitimi verildi Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, 112 Komuta Kontrol Merkezi ve saha ekiplerine yönelik "inme" eğitimi düzenlendi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, 112 Komuta Kontrol Merkezi ve saha ekiplerine yönelik "inme" eğitimi düzenlendi.

DÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda Nöroloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yabalak tarafından verilen eğitimde, akut iskemik inmenin erken dönemde tedavi edilebilen bir hastalık olduğu anlatıldı.

Eğitimde inmenin nasıl tanınacağı, akut inme şüphesi durumunda izlenmesi gereken tedavi ve hastanın inme merkezine transfer algoritmasından bahsedildi.

Daha sonra katılımcılara inme hastalığına müdahale ve tedavi yöntemlerini anlatan broşürler dağıtıldı.

DÜ Hastanesi Başhekimi ve Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Ali Kayıkçı da İnme Merkezi’nin önemine değinerek, merkezin açılış süreci hakkında bilgi verdi.