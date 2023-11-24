Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis, görüş mesafesini azalttı.

Otoyolun Büyük Melen ile Beyköy, Cumayeri, Gümüşova Düzce gişeleri mevkilerinde sis etkili oldu.

Görüş mesafesinin azaldığı bölgede sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Güzergahta görev yapan polis, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan sis kent merkezinde de etkili oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.