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        Düzce Ticaret Borsası

        Düzce Ticaret Borsasında (DTB) tombul kabuklu fındığın kilogramı ortalama 99,63 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 12:04 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:04
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        Düzce Ticaret Borsası
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        Düzce Ticaret Borsasında (DTB) tombul kabuklu fındığın kilogramı ortalama 99,63 liradan satıldı.

        DTB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

        Ürün Birim Satış Şekli Ortalama
        İnek Sütü Litre HMS 11,46
        Tombul kabuklu fındık Kg HMS 99,63
        Defne yaprağı yaş Kg HMS 26,50

        HMS: Hazır Müstahsil Satış

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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