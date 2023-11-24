Düzce Ticaret Borsası

Düzce Ticaret Borsasında (DTB) tombul kabuklu fındığın kilogramı ortalama 99,63 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama İnek Sütü Litre HMS 11,46 Tombul kabuklu fındık Kg HMS 99,63 Defne yaprağı yaş Kg HMS 26,50

HMS: Hazır Müstahsil Satış