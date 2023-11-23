Kereste atölyesindeki yangına 4 saatlik müdahale

DÜZCE'dekeresteatölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin 4 saatlik çalışması ile söndürüldü. 5 kişi, dumandan etkilendi.

Konuralp bölgesi Şehit Hüseyin Kıl Mahallesi Şantiye Sokak'taki kereste atölyesinde, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Odun kurutma deposunda başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Yangın, 4 saat süren çalışma ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 5 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kurutma deposu kullanmaz hale gelirken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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