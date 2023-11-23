AK Parti'li Keşir'den "23 Kasım Düzce Depremi" mesajı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 23 Kasım 2022'de Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremin 1. yılında mesaj yayımladı.

Keşir, mesajında, kentin en son geçen sene depremle sınandığını hatırlattı.

Gölyaka merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremin, yapı stokunun yenilenmiş olması sayesinde yara almadan atlatıldığını belirten Keşir, "Çalışmalar sonrasında yıkım kararı alınan 816 binanın 796'sı yıkılarak enkazı kaldırıldı. Hemşehrilerimizin konut, araç, iş yeri ve eşya hasarları karşılandı. 646 hak sahibi ailenin evlerini teslim etmek için de çalışmalar sürüyor. 23 Kasım depreminden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, afetlerde kaybettiğimiz canları rahmetle anıyorum. Rabbim beterinden korusun." ifadelerini kullandı.