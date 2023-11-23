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        Gölyaka'da muhtarlarla toplantı yapıldı

        Gölyaka Kaymakamlığınca muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 10:49 Güncelleme: 23.11.2023 - 10:49
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        Gölyaka'da muhtarlarla toplantı yapıldı
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        Gölyaka Kaymakamlığınca muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi.

        Kaymakam Ali Tuğrul Yıldız başkanlığında Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, muhtarların sorunları ve çözüm önerileri dinlendi.

        Muhtarların taleplerini dinleyen yetkililer, tek tek not aldı.

        Vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için muhtarlarla işbirliği içerisinde olmanın önemine işaret eden Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, talepleri program dahilinde çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

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