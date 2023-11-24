Gölyaka'da asfaltlama çalışmaları sürüyor
Gölyaka Belediyesi, mahalle ve ara sokaklarda asfaltlama ile kilit parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.
Gölyaka Belediyesi, mahalle ve ara sokaklarda asfaltlama ile kilit parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.
Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, çalışmaları yerinde inceledi.
Vatandaşlar, Yeşil ve Kültür mahalleleri ile Gümüşhane Sokak'ta yapılan asfaltlama çalışmalarından dolayı Demircan'a teşekkür etti.
Demircan ise çevre düzenlemesi ve asfaltlama çalışmalarının, hava koşulları müsaade ettiği sürece devam edeceğini belirtti.
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