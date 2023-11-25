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        Düzce'de 10 gündür haber alınamayan kişi aranıyor

        Düzce'de kendisinden 10 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:21 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:21
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        Düzce'de 10 gündür haber alınamayan kişi aranıyor
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        Düzce'de kendisinden 10 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

        Cumayeri ilçesinde yaşayan Gökhan Koçoğlu (36), 15 Kasım'da evden çıkarak gittiği kent merkezindeki iş yerinden geri dönmedi.

        Bunun üzerine Koçoğlu'nun yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine arama çalışması başlatan polis ve jandarma ekipleri, Koçoğlu'nun en son kent merkezinden geçen Küçük Melen Çayı etrafında görüldüğü bilgisine ulaştı.

        Koçoğlu'nun suya düşmüş olma ihtimalini değerlendiren ekipler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) haber verdi.

        Harekete geçen AFAD ekipleri, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma (UKSAR), Düzce Arama Kurtarma (DAKE), Düzce Üniversitesi Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birimi (DÜAK) gönüllüleriyle söz konusu çay ve çevresinde arama başlattı.

        Koçoğlu'nun bulunması için geniş katılımlı ekiple çalışma yürütülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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