Akçakoca'da "huzur" uygulaması yapıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik ve Asayiş şube müdürlükleri ekipleri, Akçakoca'da 6 uygulama noktası ile iş yeri, kafeterya, park, kıraathane, tekel bayileri gibi umuma açık yerlerde denetim yaptı.

Uygulamada, üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı, 15 sürücüye toplam 76 bin 866 lira para cezası kesildi.