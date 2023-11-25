Akçakoca'da "huzur" uygulaması yapıldı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "huzur" uygulaması gerçekleştirildi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "huzur" uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik ve Asayiş şube müdürlükleri ekipleri, Akçakoca'da 6 uygulama noktası ile iş yeri, kafeterya, park, kıraathane, tekel bayileri gibi umuma açık yerlerde denetim yaptı.
Uygulamada, üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı, 15 sürücüye toplam 76 bin 866 lira para cezası kesildi.
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