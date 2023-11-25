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        `İşe gidiyorum´ deyip evden çıktı, 10 gündür haber alınamıyor

        DÜZCE´de10 gün önce işe gideceğini söyleyip evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Gökhan Koçoğlu (36) aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 15:28 Güncelleme: 25.11.2023 - 15:30
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        `İşe gidiyorum´ deyip evden çıktı, 10 gündür haber alınamıyor
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        DÜZCE´de10 gün önce işe gideceğini söyleyip evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Gökhan Koçoğlu (36) aranıyor.

        Cumayeri ilçesinde yaşayan Gökhan Koçoğlu, 15 Kasım´da işe gideceğini söyleyip ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Koçoğlu için arama çalışması başlatıldı. Düzce AFAD İl Müdürlüğü, Düzce Arama Kurtarma (DAKE) ve polis ekipleri Melen Çayı içerisinde ve çevresinde arama yaptı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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