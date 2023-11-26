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        Akçakoca´da fırtınada dev dalgalar dalgakıranları aştı

         DÜZCE´ninAkçakocailçesinde etkili olan ve hızı yer yer 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle dev dalgalar dalgakıranları aştı. İlçenin sahil kesiminde oturan vatandaşlar ile işletme sahipleri fırtınaya karşı uyarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 19:18 Güncelleme: 26.11.2023 - 19:20
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        Akçakoca´da fırtınada dev dalgalar dalgakıranları aştı
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         DÜZCE´ninAkçakocailçesinde etkili olan ve hızı yer yer 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle dev dalgalar dalgakıranları aştı. İlçenin sahil kesiminde oturan vatandaşlar ile işletme sahipleri fırtınaya karşı uyarıldı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından yapılan uyarıyla birlikte akşam saatlerinden itibaren Düzce´nin Karadeniz´e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde fırtına etkili olmaya başladı. Yer yer 60 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgalar, dalgakıran ve mendirekleri aşarak 5 metreye kadar yükseldi. Hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayan balıkçı tekneleri ise barınağa çekildi. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenirken sahilde bulunan tesis sahipleri ve vatandaşlar fırtınaya karşı uyarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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