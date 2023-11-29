Düzce ve Sakarya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu Düzce'nin Gölyaka ve Sakarya'nın Akyazı ilçelerinde kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Düzce'nin Gölyaka ve Sakarya'nın Akyazı ilçelerinde kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Gölyaka'da gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçede ağaçlar ve reklam tabelaları devrildi, Fatih Camisi'nin minaresinde hasar oluştu.

Yeşil Mahalle'de bir evin çatısı rüzgarın etkisiyle uçtu, bazı evlerin çatı kısımlarındaki kiremitler de yola savruldu.

İlçe merkezinde bir bilboard, üzerine devrildiği araçta hasara yol açtı. Rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek savrulan bir iş yeri tabelası da park halindeki otomobile zarar verdi.

Belediye ekipleri, çatılardan uçan kiremitleri ve ağaçlardan dökülen yaprakları temizlemek için çalışma başlattı.

- Sakarya

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yola devrildi.

Devrilen ağaçlar, belediye ekiplerince kaldırılarak yollar temizlendi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kuvvetli rüzgardan etkilenen bölgelerde ekiplerin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirtti.

Vatandaşların can ve mal güvenliği için her zaman sahada olmaya devam ettiklerini aktaran Soykan, "Değerli personelimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyor, vatandaşlarımızın da olası durumlara karşı dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Devletimiz tüm kurumlarıyla vatandaşımızın hizmetinde olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.