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        Düzce ve Sakarya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu

        Düzce'nin Gölyaka ve Sakarya'nın Akyazı ilçelerinde kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:05 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:05
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        Düzce ve Sakarya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu
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        Düzce'nin Gölyaka ve Sakarya'nın Akyazı ilçelerinde kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Gölyaka'da gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

        Kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçede ağaçlar ve reklam tabelaları devrildi, Fatih Camisi'nin minaresinde hasar oluştu.

        Yeşil Mahalle'de bir evin çatısı rüzgarın etkisiyle uçtu, bazı evlerin çatı kısımlarındaki kiremitler de yola savruldu.

        İlçe merkezinde bir bilboard, üzerine devrildiği araçta hasara yol açtı. Rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek savrulan bir iş yeri tabelası da park halindeki otomobile zarar verdi.

        Belediye ekipleri, çatılardan uçan kiremitleri ve ağaçlardan dökülen yaprakları temizlemek için çalışma başlattı.

        - Sakarya

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yola devrildi.

        Devrilen ağaçlar, belediye ekiplerince kaldırılarak yollar temizlendi.

        Belediye Başkanı Bilal Soykan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kuvvetli rüzgardan etkilenen bölgelerde ekiplerin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirtti.

        Vatandaşların can ve mal güvenliği için her zaman sahada olmaya devam ettiklerini aktaran Soykan, "Değerli personelimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyor, vatandaşlarımızın da olası durumlara karşı dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Devletimiz tüm kurumlarıyla vatandaşımızın hizmetinde olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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