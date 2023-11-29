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        Haberler Gündem Gazze'den 4. tahliye gerçekleşti! 26 hastanın yer aldığı uçak Ankara'ya indi

        Gazze'den 4. tahliye gerçekleşti! 26 hastanın yer aldığı uçak Ankara'ya indi

        Gazze'den 4. tahliye gerçekleşti. Bakan Koca "Toplam gelen 23 hastamız 21 refakatçiyle birlikte 44 vatandaşımız gelmiş oldu. Bugüne kadar 114 hastamız, 86 kişi de refakatçıyla birlikte toplam 200 kişiyi Gazze'den getirmiş olduk" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 18:47 Güncelleme: 29.11.2023 - 18:54
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        Gazze'den 4. tahliye gerçekleşti!
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den Türkiye'ye getirilen hastalar ile ilgili açıklama yaptı. Koca "Bugün 4. tahliyemizi yapmış olduk. Toplam gelen 23 hastamız 21 refakatçiyle birlikte 44 vatandaşımız gelmiş oldu. Bugüne kadar 114 hastamız, 86 kişi de refakatçıyla birlikte toplam 200 kişiyi Gazze'den getirmiş olduk. 23 hastamızdan 4 kişi onkoloji hastası, ağırlıklı çocuk ve gençlerden oluşan hasta grubu. En küçüğü 7 aylık bebeğimiz. Hastaların ağırlıklı kısmı ortopedi ile ilgili. Bir hastamız göz ile ilgili travma sorunu olan toplam 23 hasta. Etlik Şehir Hastanesi'ne bu hastalarımızı almış olup tedavilerine başlayacağız. Dün bizim Mısır'da olan sağlık ekibimiz Gazze'de yerinde bir inceleme yaptılar. 3 bölge tespit edilmişti. Önümüzdeki birkaç günde nerede kuracağımızın kararını netleştirmiş olacağız." dedi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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