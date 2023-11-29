Anadolu Otoyolu'nda tırdan düşen demir parçasının isabet ettiği sürücü yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tırdan düşen demir parçasının isabet etmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 51 ABD 094 plakalı tırıyla Ankara istikametine seyreden Erhan Şahin, Düzce gişeleri mevkisinde önündeki tırın dorsesinden düşen demir parçasının ön camı kırıp içeri girmesiyle çene ve boyun kısmından yaralandı.

Aracını emniyet şeridine çeken Şahin'in ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, bölgeden uzaklaşan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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