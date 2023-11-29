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        Anadolu Otoyolu'nda tırdan düşen demir parçasının isabet ettiği sürücü yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tırdan düşen demir parçasının isabet etmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 20:34 Güncelleme: 29.11.2023 - 20:34
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        Anadolu Otoyolu'nda tırdan düşen demir parçasının isabet ettiği sürücü yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tırdan düşen demir parçasının isabet etmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, 51 ABD 094 plakalı tırıyla Ankara istikametine seyreden Erhan Şahin, Düzce gişeleri mevkisinde önündeki tırın dorsesinden düşen demir parçasının ön camı kırıp içeri girmesiyle çene ve boyun kısmından yaralandı.

        Aracını emniyet şeridine çeken Şahin'in ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis, bölgeden uzaklaşan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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