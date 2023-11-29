Düzce'de 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki sanayi sitesinde bir kamyona kaçak akaryakıt aktarıldığını tespit etti.

Aktarım yapılan iş yeri, muhafaza altına alındıktan sonra arama ve akaryakıt ölçümü yapıldı.

Olayla ilgili Ç.Ü'ye ait 800 litre kaçak akaryakıta el kondu, şüpheli şahıs hakkında "Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.