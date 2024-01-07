Düzce'de sahilde erkek cesedi bulundu

Düzce'de sahilde ceset bulundu.

Kent merkezi Osmaniye Mahallesi Çuhallı Plajı'nda sahilde ceset görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Cesedin, İlker Er'e (38) ait olduğu belirlendi.

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