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        Düzce'de sahilde erkek cesedi bulundu

        Düzce'de sahilde ceset bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 14:50 Güncelleme: 07.01.2024 - 15:00
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        Düzce'de sahilde erkek cesedi bulundu
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        Düzce'de sahilde ceset bulundu.

        Kent merkezi Osmaniye Mahallesi Çuhallı Plajı'nda sahilde ceset görenler, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Cesedin, İlker Er'e (38) ait olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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