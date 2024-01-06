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        Düzce'de bir kadın evinde ölü bulundu

        Düzce'de bir kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 22:34 Güncelleme: 06.01.2024 - 22:40
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        Düzce'de bir kadın evinde ölü bulundu
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        Düzce'de bir kadın evinde ölü bulundu.

        Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı'ndaki bir apartman dairesinde yaşayan Semiha Asan’dan (69) uzun süredir haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde yaşlı kadını salonda hareketsiz halde buldu.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Asan'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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