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        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 19:08 Güncelleme: 06.01.2024 - 19:16
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri çalışma yaptı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler, T.B, G.K, Ö.T. ve A.S'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 66 gram sentetik uyuşturucu, 60 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden T.B. ve Ö.T, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, G.K. ve A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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