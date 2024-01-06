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        "Sarıkamış şehitleri" anısına yapılan kardan heykeller, ziyaretçilerine duygusal anlar yaşatıyor

        Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri için, Sarıkamış şehitleri için kardan heykeller yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:45 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:45
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında yapılan kardan şehit heykelleri, ziyaretçilerine duygusal anlar yaşatıyor.

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        Allahuekber Dağları'nda 109 yıl önce donarak şehit olan askerlerin anısına başlatılan çalışma, Valilik ve Kaymakamlık öncülüğünde, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda gerçekleştirildi.

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        KAÜ ile Atatürk Üniversitesinden akademisyen ve öğrencilerden oluşan 9 kişilik ekip, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 1. Etap Oteller Bölgesi ile Kızılçubuk mevkisindeki kardan heykellerin yapımını tamamladı.

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        Çalışma için civar bölge ve Handere'den 200 kamyonla kar taşındı.

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        Ertan Yıldırım, AA muhabirine, arkadaşlarıyla heykelleri görmek için geldiklerini söyledi.

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        Heykelleri görünce duygulandıklarını anlatan Yıldırım, "O kadar vatan evladının şehit olması... Kardan heykeller, o günleri yad etmemizi sağladı. Bir nebze de olsa o günleri yad etmiş olduk." diye konuştu.

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        Hatay'dan gelen Hilal Çalışkan da dağlarda şehit olan askerleri andıklarını belirterek, "Çok duygulandırıcı, o günleri yad ediyoruz. Çok büyük bir emek var, emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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