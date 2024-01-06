Rade Krunic için resmi açıklama geldi!

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"TAKIM ARIYOR OLMASI İYİ"

Stefano Pioli, Krunic'in kendisine yeni takım aramasının daha iyi olduğunu söyledi. Pioli, açıklamasında, "Krunic, kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım. Krunic'in başka bir takım arıyor olması bizim için daha iyi." ifadelerini kullandı.