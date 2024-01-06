Rade Krunic için resmi açıklama geldi!
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Rade Krunic için Milan cephesinden resmi açıklama geldi. Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli Krunic hakkında konuştu. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Rade Krunic için yeni bir gelişme yaşandı.
Milan Teknik Direktörü Pioli, Bosnalı oyuncunun geleceği hakkında konuştu.
"TAKIM ARIYOR OLMASI İYİ"
Stefano Pioli, Krunic'in kendisine yeni takım aramasının daha iyi olduğunu söyledi. Pioli, açıklamasında, "Krunic, kendi isteğiyle maç kadrosundan çıkarılmadı. Performansı nedeniyle bu tercihi ben yaptım. Krunic'in başka bir takım arıyor olması bizim için daha iyi." ifadelerini kullandı.
"ROTASYONUN PARÇASI DEĞİL"
Pioli ayrıca, "Milan'da kararları ben veriyorum. Krunic artık rotasyonumuzun bir parçası değil." sözlerini sarf etti.
Bu sezon Milan'da 14 maçta süre bulan Krunic'in İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?
Ali Koç yaptığı açıklamada, "Rade Krunic, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Oyuncu ve kulübüne, yazın gözden çıkardığımız rakamları verebilecek durumda değiliz. Ancak görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim istediğimiz rakamlarda olursa, olur." dedi.