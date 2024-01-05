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        Düzce'den geçen yıl AB ülkelerine 9 bin 728 ton işlenmiş iç fındık ihraç edildi

        Düzce'den 2023 yılında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 9 bin 728 ton işlenmiş iç fındık ihraç edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 13:28 Güncelleme: 05.01.2024 - 13:28
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        Düzce'den geçen yıl AB ülkelerine 9 bin 728 ton işlenmiş iç fındık ihraç edildi
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        Düzce'den 2023 yılında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 9 bin 728 ton işlenmiş iç fındık ihraç edildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce tarımsal faaliyet verilerinin paylaşıldığı açıklamada, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin geçen yıl ocak-aralık aylarındaki ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu bildirildi.

        Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü belirtilen açıklamada, 2023 yılında ocakta 489, şubatta 265, martta 421, nisanda 255, mayısta 603, haziranda 487, temmuzda 534, ağustosta 424, eylülde 1172, ekimde 933, kasımda 1909, aralıkta 2 bin 236 ton olmak üzere 9 bin 728 ton işlenmiş iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği bilgisine yer verildi.

        Açıklamada, gelecek sezon için bahçelerdeki hazırlıkların sürdüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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