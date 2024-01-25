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        Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki 8 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 18:39 Güncelleme: 25.01.2024 - 18:54
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        Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobildeki 8 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

        İstanbul yönüne giden Coşkun Dinç idaresindeki 68 ADR 024 plakalı otomobil, Yeşilyayla mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisinin yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.

        Kazada sürücü ile aynı araçtaki Gökhan, Mervanur (2), Alparslan (4), Fadime ve Songül Dinç ile Büşra ve Alparslan Topuz (9) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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