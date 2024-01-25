Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Prefabrik evde çıkan yangında öldü

        DÜZCE'de prefabrik evde çıkan yangında Hacer Kurt (52), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:49 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prefabrik evde çıkan yangında öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        DÜZCE'de prefabrik evde çıkan yangında Hacer Kurt (52), hayatını kaybetti.

        Yangın, saat 03.30 sıralarında Kaynaşlı ilçesi Karaçalı Mahallesi'nde çıktı. Hacer Kurt'un kaldığı tek katlı prefabrik evde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, kısa sürede prefabrik evin tamamına yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, söndürüldü. Evden çıkamayan Hacer Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan zehirlenerek öldüğü tahmin edilen Kurt'un cenazesi Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken, prefabrik ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Düzce'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi öldü
        Düzce'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi öldü
        Bedensel engelli emekli öğretmen ile gözleri görmeyen kedisi "can yoldaşı"...
        Bedensel engelli emekli öğretmen ile gözleri görmeyen kedisi "can yoldaşı"...
        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı
        Akçakoca'da balıkçılar hamsiden umudunu kesti
        Akçakoca'da balıkçılar hamsiden umudunu kesti
        Düzce'de kamyondan düşen tomruklar hafif ticari araca çarptı
        Düzce'de kamyondan düşen tomruklar hafif ticari araca çarptı
        Düzce'de geçen yıl 730 ton tıbbi atık bertaraf edildi
        Düzce'de geçen yıl 730 ton tıbbi atık bertaraf edildi