Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de kamyondan düşen tomruklar hafif ticari araca çarptı

        Düzce'de seyir halindeki kamyondan düşen tomruklar nedeniyle hafif ticari araç zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 23:18 Güncelleme: 23.01.2024 - 23:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de kamyondan düşen tomruklar hafif ticari araca çarptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de seyir halindeki kamyondan düşen tomruklar nedeniyle hafif ticari araç zarar gördü.

        Yavuz Kundakçı idaresindeki 81 ABA 351 plakalı hafif ticari araca, Düzce-Yığılca bağlantı yolu Nuhlar köyü mevkisinde karşı yönden gelen henüz sürücü ve plakası belirlenemeyen kamyondan düşen tomruk çarptı.

        Tomruğun çarpmasıyla yoldan çıkan araçta bulunan 5 kişilik Kundakçı ailesi yaşadıkları korku ve panikle durumu jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler tarafından sakinleştirilen aile kontrol amaçlı ambulansa alındı.

        Yaralananın olmadığı kazadan şans eseri kurtulduklarını anlatan sürücü Yavuz Kundakçı, "Ben şeridimde gelirken kamyondan çıkan tomruğa vurmamla birlikte araba savruldu." dedi.

        Kaza sonrası olay yerinden ayrılan kamyon sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Düzce'de geçen yıl 730 ton tıbbi atık bertaraf edildi
        Düzce'de geçen yıl 730 ton tıbbi atık bertaraf edildi
        Düzce'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Düzce'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Düzce'de palet yüklü forkliftin devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaral...
        Düzce'de palet yüklü forkliftin devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaral...
        Forklift devrildi; paletlerin altında kalan 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı
        Forklift devrildi; paletlerin altında kalan 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı
        Düzce'de kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Düzce'de kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Düzce'de kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Düzce'de kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu