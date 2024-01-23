Düzce'de kamyondan düşen tomruklar hafif ticari araca çarptı

Düzce'de seyir halindeki kamyondan düşen tomruklar nedeniyle hafif ticari araç zarar gördü.

Yavuz Kundakçı idaresindeki 81 ABA 351 plakalı hafif ticari araca, Düzce-Yığılca bağlantı yolu Nuhlar köyü mevkisinde karşı yönden gelen henüz sürücü ve plakası belirlenemeyen kamyondan düşen tomruk çarptı.

Tomruğun çarpmasıyla yoldan çıkan araçta bulunan 5 kişilik Kundakçı ailesi yaşadıkları korku ve panikle durumu jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından sakinleştirilen aile kontrol amaçlı ambulansa alındı.

Yaralananın olmadığı kazadan şans eseri kurtulduklarını anlatan sürücü Yavuz Kundakçı, "Ben şeridimde gelirken kamyondan çıkan tomruğa vurmamla birlikte araba savruldu." dedi.

Kaza sonrası olay yerinden ayrılan kamyon sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.

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