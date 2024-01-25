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        Düzce'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi öldü

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tek katlı evden yıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 12:33 Güncelleme: 25.01.2024 - 12:44
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        Düzce'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi öldü
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        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tek katlı evden yıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti.

        Karaçalı Mahallesi'nde oturan Hacer K'ye (52) ait tek katlı evde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Eve giren ekipler, Hacer K'nin dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

        Savcının incelemesinin ardından Hacer K'nin cenazesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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