Düzce'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi öldü

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tek katlı evden yıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti.

Karaçalı Mahallesi'nde oturan Hacer K'ye (52) ait tek katlı evde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Eve giren ekipler, Hacer K'nin dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından Hacer K'nin cenazesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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