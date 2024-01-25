Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı

Düzce'de 15-22 Ocak tarihlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-22 Ocak tarihlerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adres ve kişiler üzerinde yapılan aramada 23 gram kubar esrar, 10 gram skunk, 16 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve 115 mermi ele geçirildi.

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 10'u hakkında "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma", diğer şüpheli hakkında ise "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli tahkikat yapıldı.