Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Forklift devrildi; paletlerin altında kalan 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı

        DÜZCE´de, bir üretim tesisinde forkliftin devrilmesiyle paletlerin altında kalan işçi Ahmet Sancak (49) hayatını kaybetti, Mithat Derici ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 17:38 Güncelleme: 22.01.2024 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Forklift devrildi; paletlerin altında kalan 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DÜZCE´de, bir üretim tesisinde forkliftin devrilmesiyle paletlerin altında kalan işçi Ahmet Sancak (49) hayatını kaybetti, Mithat Derici ağır yaralandı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde, otomobil yan sanayi malzemeleri üretimi yapan Öz-İş isimli firmanın üretim tesisinde meydana geldi. Tesiste palet taşıyan forklift devrildi. Devrilen forklifteki paletlerin altında kalan işçiler Ahmet Sancak ile Mithat Derici isimliağır yaralandı. Diğer işçiler, paletleri Sancak ve Derici'nin üzerinden kaldırdı. Durum, 112 ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki yaralılardan Ahmet Sancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Mithat Derici'nin tedavisi devam ediyor. Polis, forklifti kimin kullandığının tespit edilmesi ile ilgili çalışma başlatılırken, soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sokak sokak gezip 11 kişiyi bıçakladı!
        Sokak sokak gezip 11 kişiyi bıçakladı!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar!
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        Kripto para yasası için geri sayım
        Kripto para yasası için geri sayım
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        Aşk yok
        Aşk yok
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 cansız beden
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 cansız beden
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor

        Benzer Haberler

        Düzce'de kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Düzce'de kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Düzce'de kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Düzce'de kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Düzce'de aday tanıtım toplantı...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Düzce'de aday tanıtım toplantı...
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
        Düzce'de aracın döşemelerine gizlenmiş uzun namlulu silah ve tüfek bulundu
        Düzce'de aracın döşemelerine gizlenmiş uzun namlulu silah ve tüfek bulundu
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı