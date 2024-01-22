Düzce'de palet yüklü forkliftin devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Düzce'de bir iş yerinde üzerinde paletlerin bulunduğu forkliftin devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde otomobil yan sanayi malzemeleri üretimi yapan firmada üzerinde paletler bulunan forklift devrildi.

İşçilerden Ahmet Sancak (49) ve Mithat Derici (51), paletlerin altında kalarak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Derici'nin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.