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        Düzce'de aracın döşemelerine gizlenmiş uzun namlulu silah ve tüfek bulundu

        Düzce'de aracın döşemelerine gizlenmiş uzun namlulu silah ve tüfek ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 13:56 Güncelleme: 20.01.2024 - 13:56
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        Düzce'de aracın döşemelerine gizlenmiş uzun namlulu silah ve tüfek bulundu
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        Düzce'de aracın döşemelerine gizlenmiş uzun namlulu silah ve tüfek ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekiplerin şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari araçta döşemelerin içine gizlenmiş bir uzun namlulu silah ve bir ruhsatsız tüfek ile bu silahlara ait mermiler bulundu.

        Gözaltına alınan sürücü, "silah kaçakçılığı yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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