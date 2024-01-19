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        Düzce'de fındık bahçesine giren karaca cep telefonuyla görüntülendi

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık bahçesine giren karaca, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:06 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:06
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        Düzce'de fındık bahçesine giren karaca cep telefonuyla görüntülendi
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık bahçesine giren karaca, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Altunçay köyünde yaşayan Mesut Akçil, arkadaşlarıyla gittiği fındık bahçesinde karaca olduğunu fark etti.

        Akçil, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

        Görüntülerde, bir süre dolaşan karacanın daha sonra bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

        Akçil, zaman zaman fındık bahçelerinde karacalarla karşılaştıklarını belirterek, "Arkadaşlarla dere kenarında bir şeyin hareket ettiğini fark ettik. Sonra baktığımızda onun karaca olduğunu anladık. Ben de bu güzelliği kayda almak istedim. Çok güzel ve sevimli bir hayvan. Maalesef uzaktan sevmekle yetindik." diye konuştu.

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