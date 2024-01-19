Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'den kısa kısa

        Düzce Belediyesi tarafından 58 mahallede başlatılan asfalt bakım, onarım ve serim çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 20:48 Güncelleme: 19.01.2024 - 20:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce Belediyesi tarafından 58 mahallede başlatılan asfalt bakım, onarım ve serim çalışmaları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı 58 mahallede üst yapı çalışmaları yürütülüyor.

        Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt kazıma, serim, yama ve dolgu çalışmalarıyla bozuk yolları yeniliyor.

        Ekipler, Akınlar, Kiremitocağı, Ağa ve Arapçiftliği mahallelerinde çalışmalarını sürdürdü.

        - Türk Kızılay gönüllüleri maske dağıtarak hijyenin önemine dikkati çekti

        Türk Kızılay gönüllüleri, hijyenin önemine dikkati çekmek için üniversite hastanesinde maske dağıttı.

        Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde hasta, hasta yakınları ve çalışanlara maske dağıtan Genç Kızılay gönüllüleri ile Kızılay Kadın Kolları üyeleri, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Torun ve Başhekim Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı ile bir araya geldi.

        Bilinçli tüketim, bilinçli tüketici, israf, tasarruf gibi kavramlar nezdinde bu zamana kadar farkındalık oluşturan birçok çalışmaya imza atan Türk Kızılay gönüllüleri, dağıttıkları maskelerle de hijyenin önemine dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul Valiliği'nden "fırtına" uyarısı!
        İstanbul Valiliği'nden "fırtına" uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova'da açıklamalar
        Önce sevgilisinin sonra da kendinin canına kıydı
        Önce sevgilisinin sonra da kendinin canına kıydı
        2050'de yarısı yok olacak
        2050'de yarısı yok olacak
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye"
        "Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye"
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        5 ton sahte içki ele geçirildi
        5 ton sahte içki ele geçirildi
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Gidişleri kadar dönüşleri de zorlu süreç
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Bosna Hersek'teki Osmanlı hatırası
        Bosna Hersek'teki Osmanlı hatırası
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        İlk Türk astronot dünya basınında
        İlk Türk astronot dünya basınında
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var

        Benzer Haberler

        Düzce'de fındık bahçesine giren karaca cep telefonuyla görüntülendi
        Düzce'de fındık bahçesine giren karaca cep telefonuyla görüntülendi
        Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu Düzce'de heyecanla izlendi
        Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu Düzce'de heyecanla izlendi
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı
        Düzce'de bir hastanın dizinden 41 "eklem faresi" çıkarıldı
        Düzce'de bir hastanın dizinden 41 "eklem faresi" çıkarıldı
        Düzce'de "Filistin'de Çocuk Olmak" resim sergisi açıldı
        Düzce'de "Filistin'de Çocuk Olmak" resim sergisi açıldı
        Yarıyıl tatili düzen bozulmadan etkinliklerle değerlendirilmeli
        Yarıyıl tatili düzen bozulmadan etkinliklerle değerlendirilmeli