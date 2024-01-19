Düzce'den kısa kısa Düzce Belediyesi tarafından 58 mahallede başlatılan asfalt bakım, onarım ve serim çalışmaları devam ediyor.

Düzce Belediyesi tarafından 58 mahallede başlatılan asfalt bakım, onarım ve serim çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı 58 mahallede üst yapı çalışmaları yürütülüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt kazıma, serim, yama ve dolgu çalışmalarıyla bozuk yolları yeniliyor.

Ekipler, Akınlar, Kiremitocağı, Ağa ve Arapçiftliği mahallelerinde çalışmalarını sürdürdü.

- Türk Kızılay gönüllüleri maske dağıtarak hijyenin önemine dikkati çekti

Türk Kızılay gönüllüleri, hijyenin önemine dikkati çekmek için üniversite hastanesinde maske dağıttı.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde hasta, hasta yakınları ve çalışanlara maske dağıtan Genç Kızılay gönüllüleri ile Kızılay Kadın Kolları üyeleri, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Torun ve Başhekim Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı ile bir araya geldi.

Bilinçli tüketim, bilinçli tüketici, israf, tasarruf gibi kavramlar nezdinde bu zamana kadar farkındalık oluşturan birçok çalışmaya imza atan Türk Kızılay gönüllüleri, dağıttıkları maskelerle de hijyenin önemine dikkati çekti.