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        5 ton sahte içki ele geçirildi

        Bursa'da bir depoya yapılan baskında, variller içerisinde 5 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 20:11 Güncelleme: 19.01.2024 - 20:11
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        5 ton sahte içki ele geçirildi
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        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak ve sahte içki üretimine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; alınan ihbar üzerine merkez Osmangazi ilçesindeki bir depoya baskın yapıldı.

        Depoda bulunan variller içinde 5 ton sahte içki ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilirken, depo sahibi A.T., gözaltına alındı.

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        Sahte içkilere imha edilmek üzere el konulurken, şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu´na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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