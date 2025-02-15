Dracula: Bir Dehşet Komedisi oyunu seyirciyle buluştu
Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak projesi Dracula: Bir Dehşet Komedisi oyunu, Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde prömiyer yaptı. Oyunda, Kont Dracula'ya Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı hayat verdi
Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosunun ortak projesi kapsamında dünya korku edebiyatının efsanevi karakterlerinden Kont Dracula'yı DT Sahnesi'ne taşıdı.
Oyunda, Kont Dracula'yı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı canlandırdı.
Tayfun Güneyer'in yönettiği oyunda, Hakan Dündar ve Nur Sinem Mete dekor tasarımını, Uğurkan Erez ve Erol Albayrak kostüm tasarımını, Akın Yılmaz da ışık tasarımını üstlendi.
Oyunun müzikleri İlke Ulaş Kuvanç, koreografisi ise Yıldız Venedik imzası taşıdı.
Aşkın ve gizemin iç içe geçtiği oyun, seyirciyi hem güldürmeyi hem de gotik atmosferiyle etkilemeyi hedefliyor.
Hikaye, ölümsüz aşkı bulma mücadelesinde tüm umudunu yitirmek üzere olan Kont Dracula'nın Londra'ya taşınmasıyla başlıyor.
Yakışıklı, karizmatik, süper narsist ve ultra zengin olan Dracula, bir gün Londra'da malikane satmak için evine gelen uysal emlakçı Jonathan Harker'ın nişanlısı Lucy'nin fotoğrafını görüyor ve ona ilk görüşte aşık oluyor.
Kalbini çalıp kanını emerek onu sonsuza kadar karısı yapmak için Transilvanya'daki evini terk edip Londra'ya geliyor ve olaylar bu noktadan sonra hızla gelişiyor.