Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'dan Dracula performansı! Bir Dehşet Komedisi seyirciyle buluştu

        Dracula: Bir Dehşet Komedisi oyunu seyirciyle buluştu

        Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak projesi Dracula: Bir Dehşet Komedisi oyunu, Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde prömiyer yaptı. Oyunda, Kont Dracula'ya Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı hayat verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 14:16 Güncelleme: 15.02.2025 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosunun ortak projesi kapsamında dünya korku edebiyatının efsanevi karakterlerinden Kont Dracula'yı DT Sahnesi'ne taşıdı.

        2

        Oyunda, Kont Dracula'yı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı canlandırdı.

        3

        Tayfun Güneyer'in yönettiği oyunda, Hakan Dündar ve Nur Sinem Mete dekor tasarımını, Uğurkan Erez ve Erol Albayrak kostüm tasarımını, Akın Yılmaz da ışık tasarımını üstlendi.

        4

        Oyunun müzikleri İlke Ulaş Kuvanç, koreografisi ise Yıldız Venedik imzası taşıdı.

        5

        Aşkın ve gizemin iç içe geçtiği oyun, seyirciyi hem güldürmeyi hem de gotik atmosferiyle etkilemeyi hedefliyor.

        6

        Hikaye, ölümsüz aşkı bulma mücadelesinde tüm umudunu yitirmek üzere olan Kont Dracula'nın Londra'ya taşınmasıyla başlıyor.

        7

        Yakışıklı, karizmatik, süper narsist ve ultra zengin olan Dracula, bir gün Londra'da malikane satmak için evine gelen uysal emlakçı Jonathan Harker'ın nişanlısı Lucy'nin fotoğrafını görüyor ve ona ilk görüşte aşık oluyor.

        8

        Kalbini çalıp kanını emerek onu sonsuza kadar karısı yapmak için Transilvanya'daki evini terk edip Londra'ya geliyor ve olaylar bu noktadan sonra hızla gelişiyor.

        9
        10
        11
        #Dracula: Bir Dehşet Komedisi
        #Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi
        #Tamer Karadağlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar!
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Baba oğlunu keser ile öldürdü
        Merve Taşkın, adliyeye sevk edildi
        Merve Taşkın, adliyeye sevk edildi
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Atıldığı oteli 6 kişiyle bastı! 3 yaralı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Sevdiğiniz işiniz size yük mü olmaya başladı?
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Palandöken'de çığ! Telesiyejin altından aktı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        Edirne’den sonra Buruk!
        Edirne’den sonra Buruk!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        İstanbul'da yaşandı! Haraç için 'Keleş' ile taradılar!
        İstanbul'da yaşandı! Haraç için 'Keleş' ile taradılar!
        Elon Musk'ın mesajı net
        Elon Musk'ın mesajı net
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
        Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu
        Son 50 yılda kayıp: 2 Marmara Denizi büyüklüğünde!
        Son 50 yılda kayıp: 2 Marmara Denizi büyüklüğünde!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor
        Kayıp hazine Türkiye'ye dönüyor