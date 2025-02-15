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        Haberler Magazin Merve Taşkın hakkında karar - Magazin haberleri

        Merve Taşkın hakkında karar

        Sosyal medyadaki paylaşım nedeniyle 'Müstehcenlik' suçundan gözaltına alınan Merve Taşkın, adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye kelepçeyle götürülen Merve Taşkın hakkında adli kontrol kararı ile birlikte ev hapsi verildi

        Giriş: 15.02.2025 - 12:50 Güncelleme: 15.02.2025 - 15:48
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        Merve Taşkın hakkında karar
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        Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bulunduğu paylaşımından dolayı müstehcenlik suçlamasıyla dün gözaltına alınmıştı.

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        Merve Taşkın paylaşımında; "14 Şubat’ta yalnız olanlara, 400 bin TL karşılığında kız arkadaş olabilirim" diye yazmıştı.

        Geceyi; Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği'nde geçiren Merve Taşkın, sabah saatlerinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Taşkın, emniyetten çıkarılırken sorulara cevap vermedi.

        Adliyeye kelepçeyle götürülen Merve Taşkın hakkında adli kontrol kararı ile birlikte ev hapsi verildi.

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        Merve Taşkın, 2023'te de müstehcenlik suçlamasıyla yargılanmıştı. Bazı yabancı sitelerde müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davada Taşkın'ın beraatine karar verilmişti.

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