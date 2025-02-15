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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!

        Sosyal paylaşım platformları üzerinden verdiği "yakın asistan aranıyor" ilanlarına başvuran kadınları kandırarak arkadaş olan, ardından da kadınların müstehcen fotoğraflarıyla başkalarına pazarladığı öne sürülen 46 yaşındaki Maşuk A., Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. 17 yaşında bir kızın şikayet üzerine gözaltına alınan şüphelinin 5 suç kaydı ortaya çıktı

        Giriş: 15.02.2025 - 15:07 Güncelleme: 15.02.2025 - 15:08
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        Sosyal medyadan 'Yakın asistan' ilanıyla cinsel istismar!
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        İstanbul’da, polise başvuran 17 yaşındaki E.S. isimli genç kız, internet üzerinden gördüğü bir iş ilanıyla ilgili iş görüşmesine gittiğini, görüştüğü kişinin kendisini fuhuşa zorladığını söyleyerek şikayetçi oldu.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Ahlak Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlattı ve E.S.’nin söylediği Bağcılar’daki adrese giderek şüpheli Maşuk A.’yı (46) gözaltına aldı.

        AHLAK BÜRO İĞRENÇ YÖNTEMİ DEŞİFRE ETTİ

        Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliğine getirilen Maşuk A.’nın kendisini inşaat işleriyle uğraşan bir işadamı olarak tanıtıp sosyal medya üzerinden iş ilanları verdiği belirlendi.

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        BEĞENDİKLERİNİ OFİSE ÇAĞIRMIŞ

        “Yakın asistan aranıyor” ilanlarına cevap veren kadınları görüşmeye çağırmadan önce resimlerini isteyen şüphelinin, beğendiklerini bürosuna çağırdığı öğrenildi. Görüşme sırasında iş arayan kadınlarla samimiyet kuran şüphelinin, “Büyük iş adamlarının yanında asistan olacaksınız. Çok para kazanacaksınız” vaatleriyle kandırdığı kadınların bir kısmıyla birlikte olduğu ardından onları başka erkeklere de pazarladığı iddia edildi.

        BİR ŞİKAYETÇİ DAHA VAR

        Ahlak Büro Amirliğinde gelen S.C. (26) adlı kadının da, Maşuk A.’dan şikayetçi olduğu belirtildi. Polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Maşuk A. ise kimseye zorla bir şey yaptırmadığını söyledi.

        CİNSEL İSTİSMARDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Şüpheli işlemlerinin ardından, "Çocuğun cinsel istismarı, fuhuşa aracılık ve yer temin etmek suçlamasıyla" adliyeye sevk edildi.

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        #cinsel istismar
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