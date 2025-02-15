Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Iwo Jima'dan Mektuplar'dan Er Ryan'ı Kurtarmak'a, İnce Kırmızı Hat'tan Gel ve Gör'e 'sinema tarihinin en iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi'ni anlattı...