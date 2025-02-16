Topu yola kaçan Miraç, hafif ticari aracın çarpmasıyla yaralandı; kaza kamerada
Bursa'nın İznik ilçesinde, kaldırımda yürüdüğü sırada elindeki topu yola kaçan 9 yaşındaki Miraç G.'ye hafif ticari araç çarptı. Miraç G.'nin yaralandığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Kaza, saat 19.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.
Kaldırımda yürüyen 9 yaşındaki Miraç G.'nin elindeki top, yola kaçtı. Topunu almak için yola atlayan Miraç G.'ye, Berna İ. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.
Miraç G. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Miraç G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.