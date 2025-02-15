Beşiktaş - Trabzonspor: 2-1 (MAÇ SONUCU)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki dev maçta Beşiktaş, ezeli rakibi Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip Trabzonspor, Simon Banza'nın 17. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atan siyah-beyazlılar, 53'te Rafa Silva ile beraberliği yakalarken, 65. dakikada Arsenii Batagov'un kendi kalesine attığı golle maçta 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş, zorlu mücadeleden üç puanla ayrılan taraf oldu.

Ligde üst üste 2. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 38'e yükseltti ve 5. sıraya tırmandı. Ligde 4 maç sonra kaybeden 9. sıradaki Trabzonspor ise 29 puanda kaldı. REKLAM MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

TRABZONSPOR'UN DEPLASMAN KABUSU SÜRÜYOR! Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'un deplasmanlardaki kötü gidişatı devam etti. Bordo-mavililer, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı 11 maçta da galip gelemedi. Karadeniz ekibi bu karşılaşmalarda 6 mağlubiyet alırken, 5 kez de berabere kaldı.