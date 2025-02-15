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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Beşiktaş - Trabzonspor: 2-1 (MAÇ SONUCU) - Trabzonspor Haberleri

        Beşiktaş - Trabzonspor: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Süper Lig'in 24. haftasındaki dev maçta Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarıyı Banza'nın golüyle 1-0 yenik kapatan Kartal, ikinci devrede Rafa Silva ve Batagov'un (kendi kalesine) attığı gollerle galibiyete kanatlandı. Ligde üst üste 2. kez kazanan siyah-beyazlılar puanını 38'e çıkarırken, 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren bordo-mavililer 29 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 18:00 Güncelleme: 15.02.2025 - 21:17
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        Kartal ikinci yarıda kanatlandı!
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        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki dev maçta Beşiktaş, ezeli rakibi Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

        Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip Trabzonspor, Simon Banza'nın 17. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

        İkinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atan siyah-beyazlılar, 53'te Rafa Silva ile beraberliği yakalarken, 65. dakikada Arsenii Batagov'un kendi kalesine attığı golle maçta 2-1 öne geçti.

        Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş, zorlu mücadeleden üç puanla ayrılan taraf oldu.

        Ligde üst üste 2. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 38'e yükseltti ve 5. sıraya tırmandı.

        Ligde 4 maç sonra kaybeden 9. sıradaki Trabzonspor ise 29 puanda kaldı.

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        TRABZONSPOR'UN DEPLASMAN KABUSU SÜRÜYOR!

        Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'un deplasmanlardaki kötü gidişatı devam etti. Bordo-mavililer, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı 11 maçta da galip gelemedi. Karadeniz ekibi bu karşılaşmalarda 6 mağlubiyet alırken, 5 kez de berabere kaldı.

        Stat: Tüpraş

        Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Çimen, Murat Ergin Gözütok

        Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Oxlade-Chamberlain (Dk. 61 Hadziahmetovic), Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 78 Muçi), Joao Mario, Rafa Silva (Dk. 84 Tayyip Talha Sanuç), Immobile (Dk. 77 Semih Kılıçsoy)

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Ozan Tufan (Dk. 66 Zubkov), Visca, Cham (Dk. 66 Lundstram), Sikan (Dk. 87 Enis Destan), Banza

        Goller: Dk. 17 Banza (Trabzonspor), Dk. 53 Rafa Silva, Dk. 65 Batagov (Kendi kalesine) (Beşiktaş)

        Sarı kartlar: Dk. 44 Emirhan Topçu, Dk. 56 Masuaku (Beşiktaş), Dk. 85 Lundstram (Trabzonspor)

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